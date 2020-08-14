Школы и детские сады Твери готовы к новому учебному году

В новом учебном году сады и школы будут посещать 48,9 тыс. детей Фото: Сергей МОРКОВКИН

В Твери межведомственная комиссия провела приёмку учреждений сферы образования – 52 школ, 81 детского сада, 18 дошкольных отделений и Дворца творчества детей и молодёжи. Ожидается, что в новом учебном году сады и школы будут посещать 48,9 тыс. детей.

В летний период в городских учреждениях образования была проведена масштабная ремонтная кампания. В зданиях меняли системы отопления, кровлю, ремонтировали фасады и внутренние помещения, устанавливали системы беопасности. В ряде школ и детских садов обновили оборудование для компьютерных классов и пищеблоков, закупили новый спортивный инвентарь.

Из бюджета на подготовку к предстоящему учебному году было выделено 65,7 млн рублей.

- Результаты приёмки образовательных учреждений к новому учебному году были оформлены актами проверки готовности, - сообщили в пресс-службе администрации. - В целом все школы и детские сады Твери к 1 сентября готовы, мелкие недочёты и недоработки, отмеченные комиссией, будут устранены до начала учебного года.