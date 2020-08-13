В Тверской области "президентские" выплаты начисляются на 14,5 тысяч детей 3-7 лет

Размер пособия - 5 699 рублей. Фото: Анастасия Осипова

Пособия, утвержденные указом Президента РФ Владимира Путина, в нашем регионе начисляются на 14,5 тысяч детей 3-7 лет. На обеспечение этой меры поддержки в Верхневолжье направлено 506,5 млн рублей.

- Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, – говорит губернатор Игорь Руденя.

Размер выплаты - 5699 рублей. Это 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

Выплата предоставляется семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года. Это это 10979,60 рублей.

Заявления на эти пособия можно подать в МФЦ, на портале Госуслуг. Форма заявки размещена на сайте министерства соцзащиты населения региона.