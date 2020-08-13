Жители Заволжья в Твери вновь остались без света

Из-за аварии на подстанции жители Заводжья остались без света Фото: ПТО

Вечером, 13 августа, жители Заволжского района Твери вновь остались без света.

Известно, что на подстанции произошла авария, на месте работают специалисты МУП "Горэлектро", без света осталась большая часть района.

- На устранение неполадок потребуется около 2-3 часов, - сообщили на "горячей линии".

Напомним, что без электричества жители Заволжского района остались и накануне днем. 12 августа тверичане провели без света 4 часа - с 15:10 до 19:10.

По вопросам отключения электроэнергии в Твери можно звонить по телефонам аварийной службы МУП "Тверьгорэлектро" - (4822) 66-60-80 и единой диспетчесркой службы департамента ЖКХ администрации Твери - (4822) 34-87-07.