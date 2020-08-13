В Кимрах обнаружили голову собаки, выпавшую из пакета на дереве

Страшная находка на улице Кимр потрясла жителей. Фото: ВК/podslushano_kimrskiy_raion

По информации из Управления МВД по Тверской области, мужчина 1983 года рождения в Кимрах обнаружил висящий окровавленный пакет, а неподалёку валяющуюся голову лисы или собаки. Кимряк написал заявление в полицию.

На место выехали следователи и оперативники. Сейчас проводится экспертиза.

Также сотрудники правоохранительных органов ищут свидетелей или очевидцев произошедшего.

Находку начали обсуждать в социальных сетях.

Страшная фотография была опубликована в сообществе «Подслушано Кимры». «Не люди, а твари» – эмоционально написала жительница Кимр Ольга Дорофеева. Под фото появилось почти 90 комментариев. В основном, гневного характера, народ жаждет найти виновного.