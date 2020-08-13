Житель Тверской области хранил дома крупную партию наркотиков

Житель Ржева сбывал наркотики бесконтактным способом Фото: УМВД России по Тверской области

По подозрению в хранении наркотиков полицейскими был задержан 28-летний житель Ржевского района Тверской области.

В доме у мужчины обнаружили и изъяли 78 свертков и полиэтиленовый пакет с психотропным веществом массой 94 грамма.

По версии сотрудников полиции, мужчина может быть причастен к распространению наркотических средств бесконтактным способом на территории Ржева.

Фигуранта задержали и завели уголовное дело. По части 2 статьи 228 УК РФ ему грозит до 10 лет тюрьмы. Ведется следствие.