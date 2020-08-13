В Твери в транспорте ввели пересадочный тариф

При пересадке с одного автобуса на другой можно получить скидку. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери при оплате проезда в черте города в общественном автобусе бесконтактной банковской картой (MasterCard PayPass™ , VISA PayWave, МИР), а также смартфоном, умными часами или другим гаджетом с поддержкой NFC можно реально сыкономить при пересадке.

Если вы пересядете на другой автобус в течение часа, то заплатите за проезд всего 15 рублей.

Дело в том, что "Транспорте Верхневолжья" начал действовать пекресадочный тариф со скидкой в 10 рублей.

Как утверждает областное правительство, Тверь стала первым городом в России, где введен подобный тариф при оплате банковскими картами.

Ранее в стране пересадочный тариф был доступен только по транспортным картам. Губернатор Игорь Руденя считает, что при развитии новой системы пассажирских перевозок в тверской агломерации необходимо обеспечить самые высокие стандарты обслуживания пассажиров.