Подозреваемого в угоне трактора задержали в Тверской области

Похищенный трактор вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть полиции обратился с заявлением 63-летний житель Рамешковского района. Мужчина рассказал, что с поля у посёлка Кривая Лука Жарковского района у него угнали трактор-форвардер "Джон Дир". Ущерб составил 1 миллион 300 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Личность предполагаемого угонщика полицейским удалось установить. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Новгородской области, который приехал на заработки в Тверской регион. В полиции мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил помочь рабочим вытащить застрявшую технику и воспользовался припаркованным трактором.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенный трактор вернули владельцу.