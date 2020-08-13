На руководителя завода в Бежецке Тверской области завели уголовное дело

Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Бежецке сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявили факт сокрытия одним из местных предприятий денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам.

По данным следствия, с января 2018 по декабрь 2019 года руководство завода по производству машин и оборудования, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, не исполнило обязанности по уплате налогов. Чтобы скрыть финансовые потоки организации, руководство переводило деньги через счета аффилированных лиц.

Таким образом, предприятие выплатило кредиторам задолженность на сумму свыше 94 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам должно было быть направлено более 30 миллионов рублей.

По данному факту СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.