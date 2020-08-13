После ареста автомобиля житель Твери оплатил долг по кредиту

Приставы взыскали с должника 230 тысяч рублей Фото: УФССП России по Тверской области

В Московское районное отделение судебных приставов УФССП России по Тверской области поступил исполнительный документ о взыскании с жителя Твери задолженности по кредитным платежам на сумму более 230 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, но гражданин не поспешил оплатить долг.

Взыскать требуемую сумму удалось после того на как автомобиль должника был наложен запрет на регистрационные действия. Нарушитель также получил предупреждение, что при дальнейшем уклонении от оплаты задолженности, долг будет вычтен из заработной платы.