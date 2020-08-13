"Диктант Победы" напишут жители Тверской области 3 сентября

Жители Тверской области напишут "Диктант Победы" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 сентября жители Тверской области смогут написать "Диктант Победы." Акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в 75 странах мира и во всех регионах России.

В Тверской области будет организовано более 100 площадок для проведения диктанта. Участниками смогут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф или обратиться на одну из площадок проведения. На сайте можно будет получить электронный диплом участника акции.

Также будут организованы "закрытые" площадки на базе учреждений УМВД России по Тверской области, в подразделениях Росгвардии Тверской области и в Тверском суворовском военном училище.

В диктанте 25 заданий, посвященных ключевым историческим датам, событиям, военной географии, героям войны и многому другому.

По мнению губернатора Игоря Рудени, сохранение исторической правды о войне – важное направление работы, связанное с патриотическим воспитанием жителей области, тверской молодежи.