Жителей Тверской области приглашают на фестиваль мёда в Сандово Фото: Рамиль ГАЛИ

Фестиваль "Сандово - Медовый Спас русской провинции" состоится в Сандово Тверской области 14 августа.

Праздник начнется в 11:00 на рыночной площади. Гостей фестиваля ждет ярмарка и освящение мёда, детская анимация, концерт местных артистов, сопртивный квест и многое другое.

Часть мероприятий будет проходить онлайн, к примеру, видео-викторина "С Пчелой по любимому Сандово", онлайн - опрос "Продолжи медовые пословицы", показ спектакля народного театра "Сквалыга".

Мероприятия завершатся в 15:00.