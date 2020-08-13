Жителей Тверской области приглашают на фестиваль мёда в Сандово
Фото: Рамиль ГАЛИ
Фестиваль "Сандово - Медовый Спас русской провинции" состоится в Сандово Тверской области 14 августа.
Праздник начнется в 11:00 на рыночной площади. Гостей фестиваля ждет ярмарка и освящение мёда, детская анимация, концерт местных артистов, сопртивный квест и многое другое.
Часть мероприятий будет проходить онлайн, к примеру, видео-викторина "С Пчелой по любимому Сандово", онлайн - опрос "Продолжи медовые пословицы", показ спектакля народного театра "Сквалыга".
Мероприятия завершатся в 15:00.