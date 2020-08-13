В Тверской области у домашней собаки выявили бешенство

У домашней собаки выявили бешенство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередной случай бешенства был выявлен у собаки, принадлежавшей жительнице деревни Горка Лесного района Тверской области.

Патологический материал животного поступил в лабораторию из Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели исследование и полученные данные направили в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора для принятия мер.