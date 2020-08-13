В Тверской области 210 нарушителей арестованы за неуплату в срок административных штрафов

Чаще всего неоплаченные штрафы у граждан имеются по линии ГИБДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За 7 месяцев 2020 года полицейские Тверской области составили 726 протоколов за неуплату гражданами административных штрафов.

210 нарушителей подверглись административному аресту, 88 граждан привлечены к обязательным работам.

- Чаще всего неоплаченные штрафы у граждан имеются по линии ГИБДД, а также за распитие спиртных напитков в общественных местах и нахождение в состоянии опьянения и курение в местах массового пребывания, - уточняют в ведомстве.

Сотрудники полиции напоминают, что все штрафные санкции гражданами должны оплачиваться в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу. В противном случае оплачивать штраф придется в двукратном размере. Также предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.