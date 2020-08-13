Водитель "Газели" пострадал в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

При столкновении трех машин пострадал мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло на 190-м км+970 м трассы М-10 в Калининском районе Тверской области.

На указанном участке, как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, столкнулись три автомобиля: "Даф" с полуприцепом, грузовая "Газель" и "Нива Шевроле".

В результате аварии пострадал 74-летний водитель "Газели". Мужчине оказали помощь и отпустили. Все участники ДТП трезвые.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям о соблюдении дистанции до движущегося впереди транспортного средства.