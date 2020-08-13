В Ржевском районе Тверской области обезвредили более 1000 снарядов времен войны

Спасатели нашли и обезвредили более 1000 снарядов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Ржевском районе Тверской области на территории сельхозугодий площадью 40 га специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" найдено и обезврежено более 1000 боезарядов времен Великой Отечественной войны.

Проверенные земли сельскохохяйственного назначения в дальнейшем будут использоваться для реализации проектов агро-промышленного комплекса.

Для обнаружения, обезвреживания и уничтожения боевых снарядов саперы использовали технику дистанционного управления.