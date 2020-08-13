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Суд запретил сайты, которые предлагали ответы на ЕГЭ-2020 в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Пользователям предлагали купить ответы на задания ЕГЭ за определенную плату.

Пользователям предлагали купить ответы на задания ЕГЭ за определенную плату.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Прокуратурой Торопецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены четыре сайта, которые предлагали ответы на задания Единого государственного экзамена 2020 года.

Материалы были доступны неограниченному кругу лиц, вход на ресурс являлся свободным. Пользователям предлагали купить ответы за определенную плату.

Прокуратура района обратилась в суд с заявлением о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Доступ к ресурсам заблокирован.