В Тверской области ещё 14 человек выздоровели после коронавируса

Из больниц выписаны еще 14 человек Фото: ПТО

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего на 13 августа, инфекция выявлена у 4959 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3963 пациента (+14 за сутки).

В настоящее время 833 (+12 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

163 (+2 за минувшие сутки) человека скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 13 августа, подтверждено 5057 случаев заражения коронавирусом.