В Твери убрали пешеходный переход у Речного вокзала

На Комсомольском проспекте убрали пешеходный переход Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери ликвидировали пешеходный переход на Комсомольском проспекте у Речного вокзала. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тверской области.

Переход убрали из-за большого количества ДТП с пешеходами на данном участке дороги. Для жителей остается доступным регулируемый пешеходный переход на пересечении с улицей Горького.

Также с Комсомольского проспекта на улицу Горького, за ТД "Заволжский", перенесут остановку общественного транспорта, а вдоль проезжей части установят ограждения.

По окончании дорожных работ на дороге будет шесть полос для движения в прямом направлении и седьмая полоса для поворота налево к Речному вокзалу.

Госавтоинспекция города Твери призывает участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать требования ПДД.