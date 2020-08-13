В Твери убрали пешеходный переход у Речного вокзала

На Комсомольском проспекте убрали пешеходный переход
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Твери ликвидировали пешеходный переход на Комсомольском проспекте у Речного вокзала. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тверской области.
Переход убрали из-за большого количества ДТП с пешеходами на данном участке дороги. Для жителей остается доступным регулируемый пешеходный переход на пересечении с улицей Горького.
Также с Комсомольского проспекта на улицу Горького, за ТД "Заволжский", перенесут остановку общественного транспорта, а вдоль проезжей части установят ограждения.
По окончании дорожных работ на дороге будет шесть полос для движения в прямом направлении и седьмая полоса для поворота налево к Речному вокзалу.
Госавтоинспекция города Твери призывает участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать требования ПДД.