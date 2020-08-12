В Твери будут курсировать речные трамвайчики

Пассажирский речной порт предлагают разместить на стрелке рек Волги и Тверцы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава Твери Алексей Огоньков представил "Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы". Документ в 170 страниц размещен на сайте Тверской городской Думы.

Есть в нем и подробный анализ существующей транспортной инфраструктуры, и предложения по ее модернизации и развитию.

Так, одним из новшеств, которые предполагает проект, станет запуск в Твери речных трамвайчиков.

В настоящее время в областной столице работают только прогулочные теплоходы и грузовые суда, отбывающие из промзоны "Лазурная".

Пассажирский речной порт предлагают разместить на стрелке рек Волги и Тверцы и построить дополнительные пристани в районах жилой застройки и Затьмачье. Стоянки оборудуют в Черкассах, Больших Перемерках и Старой Константиновке.

Кроме того, в документе прописаны инициативы о превращении Староволжского моста в пешеходный и поэтапное возрождение трамвайного движения к 2023 году.