Мужчину со шрамами на спине и руках ищут в Тверской области

Мужчину ищут несколько месяцев Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области продолжается поиск пропавшего Алексея Викторовича Орлова, 1986 года рождения. Он ушел из дома в пгт. Спирово Тверской области в июне 2020 года. До сих пор о месте его пребывания ничего не известно.

Ориентировку на поиск разместил ВПСО "Сова" в соцсети.

Сообщаются особые приметы мужчины - шрамы на спине и обеих руках. Пропавший ушел из дома в майке и спортивных штанах.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (980) 624-65-97, 8 (910) 646-34-34 или 102.