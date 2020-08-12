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Происшествия

В Тверской области бывший осужденный украл запчасти для трактора

Преступление он совершил на территории организации
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию за помощью обратился представитель одного из предприятий Нелидовского городского округа и сообщил, что ночью неизвестный проник на территорию организации и похитил запчасти для трактора. Ущерб составил 240 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Эксперты-криминалисты изъяли следы и улики, сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей и проверили места возможного сбыта краденого.

Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний житель города Нелидово. Злоумышленник сознался в содеянном. Его задержали.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал