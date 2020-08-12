Дети смотрят видео про соблюдение правил дорожного движения. Фото: 69.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области напомнили детям, которые отдыхают в загородных комплексах о том, что в городе интенсивное автомобильное движение. Поэтому важно помнить правила дорожного движения и всегда думать о безопасности. Такие занятия проводятся регулярно.

Дети в лагерях смогли посмотреть видео, на котором инспекторы не только напомнили правила дорожного движения, но и рассказали, чего следует опасаться на улице и во дворе. На примере конкретных ситуаций показали, как можно избежать ЧП.

Среди тем, которые были раскрыты: переход по «зебре», опасность перебегания дороги в неположенном месте, внимательность при езде на велосипеде.

Главная цель, которую приследуют сотрудники ГИБДД – снижение уровня детского травматизма. Трагические события последнего времени говорят о том, что это стало особенно актуально.