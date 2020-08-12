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Женщина в Твери пыталась сдать квартиру и стала жертвой мошенников

Потерпевшая лишилась 350 тысяч рублей
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Женщина лишилась денег, пытаясь сдать квартиру

Женщина лишилась денег, пытаясь сдать квартиру

Фото: Валерий РОМАНОВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что лишилась 350 000 рублей.

Тверичанка разместила объявление о сдаче квартиры, в этот же день ей позвонил потенциальный арендатор. Мужчина сообщил, что готов перевести предоплату и попросил подойти женщину к банкомату. Мошенник продиктовал потерпевшей определенные комбинации, после чего произошло списание денежных средств. Женщина сразу же обратилась в полицию.

По ч. 2 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Криминал