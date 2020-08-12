Женщина в Твери пыталась сдать квартиру и стала жертвой мошенников

Женщина лишилась денег, пытаясь сдать квартиру
Фото: Валерий РОМАНОВ
В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что лишилась 350 000 рублей.
Тверичанка разместила объявление о сдаче квартиры, в этот же день ей позвонил потенциальный арендатор. Мужчина сообщил, что готов перевести предоплату и попросил подойти женщину к банкомату. Мошенник продиктовал потерпевшей определенные комбинации, после чего произошло списание денежных средств. Женщина сразу же обратилась в полицию.
По ч. 2 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.