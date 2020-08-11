Тверским агропредприятиям возместят часть затрат на студентов-практикантов

За три года сельхопредприятиям региона возместят затраты на 130 студентов-практикантов. Фото: ПТО

В Верхневолжье предприятиям АПК, которые принимают на производственную практику студентов, выделят субсидии на покрытие трат на оплату их труда. Этот вопрос 11 августа обсудили на заседании правительства региона.

- Это федеральный проект. С каждым годом будем стараться наращивать своё участие в нём. Важно, чтобы федеральный центр видел в Тверской области хорошую перспективу, - подчеркнул губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Размер компенсации – до 90% фактических затрат на оплатоу труда и проживание студентов-аграриев.

С 2020 по 2022 годы сельхопредприятиям региона возместят затраты на зарплату 130 студентам-практикантам. Общий объём финансирования составляет свыше 2,3 млн рублей: 84 % - средства федерального бюджета, 16 % - областного.

Также предприятиям АПК Верхневолжья возмещается до 90% затрат по договорам о целевом обучении.