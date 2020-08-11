Госавтоинспекторы Тверской области напомнили родителям о правилах перевозки детей

Водителям напомнили о правилах перевозки детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

11 августа сотрудники Госавтоинспекции вновь напомнили родителям о правилах перевозки детей в автомобилях.

Профилактическое мероприятие "Детское кресло" состоялось в Твери, около парка на улице Королева.

Автоинспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей и разъясняли им требования правил дорожного движения, касающиеся перевозки маленьких пассажиров.

На нарушителей были составлены административные материалы.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозить детей необходимо только в детских удерживающих устройствах, пристегнув ремнями безопасности.