Госавтоинспекторы Тверской области напомнили родителям о правилах перевозки детей

Водителям напомнили о правилах перевозки детей Фото: УГИБДД России по Тверской области
11 августа сотрудники Госавтоинспекции вновь напомнили родителям о правилах перевозки детей в автомобилях.
Профилактическое мероприятие "Детское кресло" состоялось в Твери, около парка на улице Королева.
Автоинспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей и разъясняли им требования правил дорожного движения, касающиеся перевозки маленьких пассажиров.
На нарушителей были составлены административные материалы.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозить детей необходимо только в детских удерживающих устройствах, пристегнув ремнями безопасности.