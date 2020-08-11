Пятеро подростков воровали мопеды у жителей Вышнего Волочка Тверской области

Подростки воровали исключительно мопеды Фото: УМВД России по Тверской области

В Вышневолоцкий отдел полиции поступило сразу несколько сообщений от местных жителей о том, что из принадлежащих им гаражей, расположенных в Вышнем Волочке, пропало имущество и техника.

Полицейскими предварительно было установлено, что воровали злоумышленники исключительно мопеды. Фигурантов задержали. Ими оказались пятеро несовершеннолетних местных жителей в возрасте от 13 до 16 лет.

По версии следствия, на счету подростков не менее пяти подобных преступлений. Общий ущерб потерпевших составил около 300 тысяч рублей. В хозпостройке одного из фигурантов полицейские обнаружили похищенные мопеды и запчасти.

Имущество вернут владельцам. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигурантов проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.