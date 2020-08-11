В парке Твери мужчину задержали с крупной партией наркотиков

Наркодилера задержали в парке на окраине Твери Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери сотрудниками городского отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотиков в крупном размере на территории областного центра.

Мужчину задержали в парковой зоне на окраине города. При личном досмотре полицейские обнаружили у него 37 свёртков с наркотическим веществом внутри.

Всего из незаконного оборота было изъято около 100 грамм наркотического средства.

Установлено, что фигурант покупал наркотики оптом, а потом прятал их в "закладки".

По ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Устанавливаются каналы поставки наркотика в Тверь и Тверскую область.