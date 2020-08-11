Житель Тверской области заплатит штраф за чтение чужой переписки в соцсети

Житель Тверской области оштрафован за чтение чужой переписки в соцсети Фото: архив "КП"

В Бологовском районном суде рассмотрено уголовное дело 36-летнего жителя г. Бологое. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны иных сообщений граждан), ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование и модификацию компьютерной информации).

Установлено, что мужчина через мобильное приложение с телефона знакомой зашел в ее аккаунт в соцсети и сменил пароль. Позже, получив доступ к закрытой информации, он прочел сообщения, адресованные ограниченному кругу пользователей социальной сети, чем нарушил тайну иных сообщений потерпевшей.

Судом осужденный оштрафован на 30 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.