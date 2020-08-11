Спасатели и Росгвардейцы помогли запертой в квартире бабушке в Тверской области

Дверь в квартиру пришлось вскрывать болгаркой Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС и медиками спасли пожилую женщину.

81-летняя пенсионерка, проживающая одна, оказалась запертой в своей квартире. Женщина не выходила на связь и не открывала дверь, что обеспокоило ее родственников. Они вызвали спасателей.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, МЧС и бригада "скорой помощи". Когда дверь вскрыли, то увидели, что бабушка жива, но у нее критически упал сахар в крови.

Пострадавшей оказали помощь. Ее самочувствие - в норме.