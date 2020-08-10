В Тверской области разрешили открыться филармонии и цирку

В филармонии вновь можно давать концерты. Фото: www.facebook.com/tverfilarmonic

С 10 августа в регионе снимаются еще несколько ограничений, временно установленных в связи с пандемией. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя.

Это касается филармонии, цирка, кинозалов и концертных залов в культурно-досуговых центрах. Посещение их разрешено при соблюдении санитарно-эпидемических норм, в частности, зрительские места должны заполняться не более чем на 50%.

В культурно-досуговых учреждениях также возобновлена работа студий, кружков и народных коллективов.