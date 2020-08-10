По горячим следам полицейские раскрыли корыстное убийство в Тверской области

Убийца пожилой женщины может сесть на 15 лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области, в посёлке Пено в Осташковском районе 31-летняя местная жительница, зайдя домой к своей 61-летней тёте, обнаружила её в луже крови. Полиции удалось по горячим следам найти подозреваемого. Им оказался местный безработный, ищущий лёгкой добычи.

Полицейские, которые приехали на место преступления, опросили заявительницу и соседей погибшей. Удалось быстро выяснить, что к этому причастен 56-летний безработный, живущий в этом же посёлке.

Выяснилось, что преступник и жертва были знакомы. В день убийства мужчина пришёл к пожилой женщине и потребовал дать ему денег. Когда пенсионерка отказала, злоумышленник выхватил нож и несколько раз пырнул её.

Всего пеновец забрал из дома убитой 30 тысяч рублей. Сейчас он арестован. Теперь ему грозит до 15 лет за решёткой.