В Тверской области столкнулись три машины – пострадал пожилой водитель

В ДТП был травмирован пожилой водитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области на 191 километре трассы М-10 в Санкт-Петербургском направлении столкнулись три автомобиля – грузовик «Даф» с прицепом, Газель и «Шевроле Нива». Получил травмы 76-летний водитель Газели.

Пострадавшему оказали на месте первую помощь и отпустили. За рулём он ехал абсолютно трезвым.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителю важно держать дистанции до едущей впереди машины. Кроме того, необходимо следить за боковым интервалом, чтобы не «притереться» к другому участнику движения.