В Тверской области организованы семейные центры

В регионе теперь есть 27 учреждений под названием "Мой семейный центр". Фото: ПТО

Социально-реабилитационные центры для подростков были переведены в ведомство регионального министерства демографической и семейной политики. Теперь они носят название - "Мой семейный центр". Всего их - 27. Об этом сообщает областное правительство.

Помощь - к примеру, различные консультации - там могут получить родители и дети.

Статус семейного центра придан также областному Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Он расположен в Торжке. Здесь получают поддержку дети-сироты из Торжокского и Кувшиновского районов.

Напомним, что министерство демографической и семейной политики было создано в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени.

- Сегодня наш приоритет – демография. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей, обеспечить поддержку детям и родителям, - считает Игорь Руденя.