Подпольный игорный клуб ликвидирован в Тверской области

Деятельность заведение организовали две жительницы города Бологое Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

При силовой поддержке тверского СОБР регионального Управления Росгвардии сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области, оперативниками ГЭБиПК ОМВД России по Бологовскому району и следователями пресечена деятельность незаконного игорного заведения.

"Закрытый" клуб располагался в Больничном переулке, доступ к азартным играм осуществлялся через Интернет. В помещении оперативники обнаружили и изъяли оборудование: 10 мониторов, 9 системных блоков, роутер, черновые записи, 6 мобильных телефонов, блок видеонаблюдения и денежную выручку от незаконной деятельности.

Установлено, что к организации "бизнеса" могут быть причастны две местные жительницы 1971 и 1983 года рождения. Клуб работал в "закрытом" режиме - пройти в помещение могли только постоянные игроки или лица, прибывшие по рекомендации.

Следственным отделом СУ СК России по Тверской области по ч. 2 статьи 171.2 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранткам грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом.