В Твери затопило микрорайон "Мамулино"

Микрорайон "Мамулино" затопило в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Lega Lega

Днем, 10 августа, на Тверь обрушился ливень, сопровождаемый грозой и сильным ветром. Стихия разгулялась не на шутку - потоками воды затопило микрорайон "Мамулино", а ураганом повалило деревья на Бурашевском шоссе. На месте работают спасатели аварийно-спасательной службы.

Работы ведутся и на набережной Афанасия Никитина, 84.

- Там работают спасатели ПСЧ-3, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Автовладельцам стоит проявить повышенное внимание и осторожность.

Напомним, что утром в понедельник ГУ МЧС России по Тверской области разослало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

О том, что тепло на время уйдет из Верхневолжья, также предупреждали синоптики.