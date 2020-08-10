В ДТП на автодороге в Тверской области пострадала двухлетняя девочка

В аварии пострадала маленькая девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 9 августа, на 8-м км автодороги Медное-Кумордино в Калининском районе Тверской области.

49-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21103", при повороте налево не уступил дорогу 30-летнему водителю на автомобиле "Шкода Октавия".

В результате столкновения пострадала двухлетняя девочка - пассажирка иномарки. Она находилась в детском кресле, сзади слева. Ей оказали медицинскую помощь.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям, что при совершении маневров на дороге необходимо быть предельно внимательными и осторожными.