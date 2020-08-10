Дополнительные меры по профилактике детского травматизма примут в Тверской области

В областном правительстве обсудили ход кампании по профилактике детского травматизма. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя в первой половине дня 10 августа провел совещание в областном правительстве. Оно было посвящено одной из самых резонансных сейчас тем в регионе - профилактике детского травматизма.

Напомним, что в Верхневолжье по инициативе губернатора с 1 августа ведется масштабная кампания, направленная на предупреждение ДТП и других происшествий с детьми.

- Работа уже идет, но необходимо продумать дополнительные мероприятия, направленные на профилактику происшествий с детьми. Нужно работать непосредственно с детьми, проводить с ними беседы. Предлагаю к этой работе активнее подключать представителей ГИБДД, МЧС, - подчеркнул Игорь Руденя.

В работу в рамках кампании включились все областные ведомства и 435 курируемых ими учреждений.

Размещаются стенды и баннеры, в социальных сетях и на сайтах – информационные материалы. Выпущено 40 тыс. плакатов «Внимание – дети!», сделано свыше 115 тыс. тематических листовок. Организована раздача разъяснительных материалов для более 100 тысяч человек – взрослых и детей. Проводятся обходы семей, собрания жителей в муниципалитетах.

С 6 по 12 августа на территории всего региона проводится акция «Внимание – дети!».

В автобусах общественного транспорта Твери транслируют ролики о профилактике детского травматизма.

1 сентября во всех школах должны провести уроки безопасности.