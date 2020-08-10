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В Твери за курение в неположенных местах оштрафованы 358 граждан

Двое из них курили прямо на детских площадках
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Нарушителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей

Нарушителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей

Фото: Константин ИВШИН

За 7 месяцев 2020 года за курение в общественных местах тверские полицейские привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 358 граждан. За курение табака на детских площадках оштрафованы два гражданина.

Полицейские напоминают жителям и гостям Твери и Тверской области, что нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Курение табака на детских площадках грозит штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей.