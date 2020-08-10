По факту гибели при пожаре в Тверской области двух маленьких детей прокуратура проводит проверку

Деятельности органов системы профилактики будет дана правовая оценка Фото: архив "КП"

Прокуратурой Тверской области прокурору Селижаровского района поручено провести проверку по факту гибели дввух малолетних детей на пожаре в деревне Гора.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 10 августа. В результате возгорания одноэтажного деревянного дома погибли двое детей - двух и четырех лет, а также взрослые мужчина и женщина - мать погибших.

Прокуратура проведет проверку на предмет исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.

По факту гибели четырех человек Осташковским следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).