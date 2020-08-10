Жителей Тверской области предупредили о грозах и ливнях

Грозы и ливни обещают в Тверской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

10 августа ГУ МЧС России, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовалоэкстренное предупреждение, что в ближайшие 1-3 часа на территории региона ожидается ухудшение погоды.

По сообщению синоптиков в отдельных районах пройдут грозы и ливневые дожди, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает гостей и жителей Верхневолжья внимательней относиться к собственной безопасности: при сильном ветре и дожде ограничить выход из зданий, не прятаться от непогоды около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборванным электропроводам.

Будьте внимательны и осторожны!