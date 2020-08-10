Госавтоинспекторы Тверской области напомнили воспитанникам пришкольного лагеря о правилах дорожного движения

Инспекторы повторили с детьми ПДД и разобрали сложные дорожные ситуации Фото: УГИБДД России по Тверской области

Автоинспекторы Калининского района 10 августа провели занятие по Правилам дорожного движения в пришкольном лагере Эммаусской школы.

Всего в лагере сейчас отдыхают 50 детей. Инспекторы повторили с ними ПДД и разобрали сложные дорожные ситуации.

Ребятам также напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, проинформировали о возможных печальных последствиях ДТП и рассказали о "дорожных ловушках", которые могут подстерегать пешеходов и велосипедистов.

В конце занятия госавтоинспекторы ответили на вопросы и раздали школьникам тематические памятки.

Напомним, что в настоящее время в Тверской области проходит масштабная кампания по предупреждению детского травматизма, проводятся мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения.