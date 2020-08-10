В Тверской области стартовал конкурс на лучший охотничий снимок

Фотоконкурс для любителей охоты стартовал в Тверской области Фото: Александр ЧЕРНЫХ

10 августа в Тверской области стартовал фотоконкурс "Охота – моя страсть". Конкурс проводится по трем номинациям: "Животные и птицы в природе", "Лучшая охота" и "Красота природы".

Фотоработы победителей будут опубликованы в журнале "Тверь охотничья". Награждение победителей состоится в День охотника, 12 сентября в Твери.

На конкурс любители охоты и природы Верхневолжья могут присылать цветные и черно-белые фотографии в электронном виде в формате JPEG, также принимаются фотоочерки, сделанные на территории Тверской области.

Материалы принимаются до 31 августа 2020 года по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97 (3 этаж, каб.302) или по электронной почте: konkurs-mpr@yandex.ru с пометкой "Фотоконкурс" или через службу Госохотнадзора в районах Тверской области.

В заявке необходимо представить информацию об авторе: ФИО и возраст участника; место фотосъемки, контакты для связи.

Дополнительная информация по телефону: +7(4822)73-31-70.