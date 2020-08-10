Мобильные бригады врачей осмотрят детей в двух районах Тверской области

Детские врачи побывают в двух муниципалитетах Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

10-11 августа консультативную медицинскую помощь врачи ДОКБ г. Твери окажут пациентам Нелидовского городского округа и Сандовского района.

10 августа мобильная бригада врачей в составе травматолога-ортопеда, невролога и офтальмолога с 9:00 до 14:00 проводит осмотр детей в Нелидовской ЦРБ.

11 августа мобильная бригада в том же составе, а также хирург-уролог с 9:00 до 14:00 осмотрят детей в детской поликлинике Сандовской ЦРБ.

Прием ведется строго по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и мер против распространения коронавируса.