Житель Тверской области выращивал на участке запрещенные растения

Житель Тверской области культивировал запрещенные растения Фото: Василий ХОДАРЕВ

Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Конаковскому району установлено, что хозяин одного из домов в селе Селихово культивирует наркосодержащие растения.

По указанному адресу сотрудники полиции обнаружили посадки растений, которые осуществлял 30-летний местный житель. Сырье мужчина хранил на чердаке. С территории домовладения изъято 163 куста наркосодержащего растения, а также 187 грамм высушенного сырья.

Хозяин участка пояснил, что выращивал запрещенные растения для собственного потребления. Полицейские проверяют данную информацию.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.