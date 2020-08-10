Житель Тверской области выращивал на участке запрещенные растения

Житель Тверской области культивировал запрещенные растения
Фото: Василий ХОДАРЕВ
Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Конаковскому району установлено, что хозяин одного из домов в селе Селихово культивирует наркосодержащие растения.
По указанному адресу сотрудники полиции обнаружили посадки растений, которые осуществлял 30-летний местный житель. Сырье мужчина хранил на чердаке. С территории домовладения изъято 163 куста наркосодержащего растения, а также 187 грамм высушенного сырья.
Хозяин участка пояснил, что выращивал запрещенные растения для собственного потребления. Полицейские проверяют данную информацию.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.