Мужчина взял у сына автомобиль и попал в ДТП в Тверской области

Мужчина погиб в ДТП на автодороге в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла 10 августа на 8-м км автодороги Дмитровка-Мартыново-Лискино-Михайловское в Краснохолмском районе Тверской области.

80-летний водитель, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем "Форд Транзит", совершил опрокидывание, получил травмы и погиб.

Сын погибшего мужчины сообщил госавтоинспекторам, что дал отцу прокатиться, но он не справился с управлением, когда выходил из левого поворота на прямую, зацепил встречную обочину, автомобиль закидало и опрокинуло на проезжей части.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что садиться за руль, не имея специальной подготовки и водительского удостоверения соответствующей категории, строго запрещено.