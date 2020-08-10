Двое детей пострадали в ДТП на улице Орджоникидзе в Твери

В ДТП пострадали двое детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла около полудня в районе дома №6 по улице Орджоникизде в Твери.

В результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ 2112" и "ГАЗ 31022" пострадали двое детей. годовалась девочка, которая сидела в детском кресле и 17-летняя девушка. Оба - пассажиры "ВАЗа". Они доставлены на обследование в ДОКБ г. Твери.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и боковой интервал.