В Тверской области здоровяк в трусах бегал по улицам Конакова

Мужчина в трусах бегал по Конакову. Фото: https://vk.com/podslushano_konakovo

В Тверской области мужчина с ссадинами на лице бегал в одних трусах по улицам города Конаково. Жители сообщают, что вёл он себя угрожающе и предлагал окружающим сразиться с ним. В итоги, местного жителя забрала «скорая».

Фотографии с мужчиной, который находился в публичном месте в непотребном виде, появились в группе в соцсетях «Подслушано Конаково и Конаковский район». Здесь же под снимками развернулась кампания общественного порицания. Одна из жительниц Конакова уточняет, что неадекватно ведущий себя гражданин вызывал на бой детей и подростков.

Другой пользователь уверен, что ничто уже на товарища не подействует: «Нда, ему не будет стыдно, это уже по-моему его нормальное состояние. Позорище, а ведь когда то в одной параллели учились в школе».

В интернете указано, что на место вызвали полицию и скорую. В сети появилось видео, на котором медики общаются с «героем» в нижнем белье, который лежит на земле.