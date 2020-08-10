Пять человек заразились коронавирусом в Твери 10 августа

В Твери и области продолжают выявлять больных коронавирусом
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 10 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4874 человек.
3923 заболевших излечились от инфекции. 160 человек умерли. 791 пациент на данный момент изолирован.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1595 (+5 за сутки)
Кимры 552 (+1)
Конаковский район 392 (+2)
Ржев 309 (+6)
Калининский район 261
Лихославльский район 243
Торжок 196
Вышневолоцкий округ 149 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО