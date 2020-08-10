Пять человек заразились коронавирусом в Твери 10 августа

В Твери и области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 10 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4874 человек.

3923 заболевших излечились от инфекции. 160 человек умерли. 791 пациент на данный момент изолирован.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1595 (+5 за сутки)

Кимры 552 (+1)

Конаковский район 392 (+2)

Ржев 309 (+6)

Калининский район 261

Лихославльский район 243

Торжок 196

Вышневолоцкий округ 149 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.