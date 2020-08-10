В Тверской области 3923 человека выздоровели после коронавируса

Из больниц выписаны 3923 пациента Фото: ПТО

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего на 10 августа, инфекция выявлена у 4874 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3923 пациентов (0 за сутки).

В настоящее время 791 (+26 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

160 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 10 августа, подтверждено 5118 случаев заражения коронавирусом.