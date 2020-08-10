Водитель на "Мерседесе" сбил ребёнка в Тверской области

Водитель сдавал назад и не заметил пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 9 августа, на набережной реки Волги в районе дома №53 в Старице.

20-летний водитель, управялля автомобилем марки "Мерседес – Бенц Е320", сдавал назад и наехал на 8восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в четвертую городскую больницу г. Твери.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.